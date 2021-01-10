بطولة ألمانيا: إصابة فيتسل ستبعده "شهوراً" عن تشكيلة دورتموند

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برلين: أكد نادي بوروسيا دورتموند الأحد أن لاعبه البلجيكي أكسل فيتسل سيغيب "شهوراً" عن اللعب جراء اصابته بتمزق في وتر اخيل ما يهدد بإنهاء موسمه.

وخسر دورتموند جهود لاعب الوسط بعدما خرج مصاباً خلال المباراة التي فاز فيه فريقه 3-1 السبت على لايبزيغ، بثنائية للنروجي إرلينغ هالاند وهدف الإنكليزي جايدون سانشو.

وأكد النادي الأصفر والأسود أن نتيجة فحص فيتسل (31 عاماً) أثبتت أنه يعاني تمزقاً في وتر أخيل وسيغيب "للأشهر المقبلة".

ولم يذكر النادي الألماني ما إذا سيكون فيتسل حاضراً للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أوروبا المقرر انطلاقها في 11 حزيران/يونيو المقبل.

وتشكل إصابة فيتسل ضربة قوية لدورتموند رابع ترتيب الدوري الألماني بفارق خمس نقاط عن بايرن ميونيخ، خصوصاً وأن البلجيكي شارك أساسياً في 18 مباراة من أصل 24 في جميع المسابقات هذا الموسم.

وسيغيب فيتسل أيضاً عن مباراة ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام إشبيلية في 17 شباط/فبراير، فيما تلعب مباراة الإياب في 9 آذار/مارس.