شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام فى الزمالك بعد استلام بطاقة عضويته فى مجلس النواب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الثلاثي حازم إمام وأسامة نبيه ومحمد صبري نجوم الزمالك السابقين، على متابعة مباراة فريق الناشئين مواليد 1999 أمام البنك الأهلي المقامة حاليا على ملاعب الناشئين بمقر النادي فى ميت عقبة، ودار حديث مطول بين الثعلب الصغير وطارق يحيى رئيس اللجنة الفنية بقطاع الناشئين، وأيمن عبد العزيز.



طارق يحيى وحازم امام

وتوجه حازم إمام إلى مقر نادى الزمالك، بعد أن تسلم بطاقة عضويته بمجلس النواب بعد أن وقع عليه الاختيار ضمن قائمة المُعينين من جانب رئيس الجمهورية بمجلس النواب.

وكان قد وقع الاختيار على حازم إمام نجم نادى الزمالك الأسبق من رئيس الجمهورية لتعيينه فى مجلس النواب قبل جلسته الافتتاحية التى ستنعقد يوم الثلاثاء القادم، باعتباره من الشخصيات الرياضية صاحبة الأثر فى قطاع الرياضة، وصاحب بصمة واضحة فى الملاعب المصرية سواء مع الزمالك أو منتخب مصر.



حازم امام فى الزمالك