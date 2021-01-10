شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يطالب اللجنة الثلاثية بصرف رواتب الجهاز الفنى لمنتخب الشباب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب، اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بضرورة صرف رواتب الجهاز الفنى بالكامل لأنه عمل واجتهد خلال الفترة الماضية، ولم يدخروا وقتاً من أجل بناء هذا المنتخب.

وقال ربيع ياسين خلال ندوة الخليج 365 إنه لا يعلم السبب الرئيسى لتأخير صرف الرواتب، مؤكدا أنه سيستمر فى المطالبة بحقه وحق الجهاز المعاون حتى لو كلفه الأمر الذهاب للدكتور لأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ورئاسة الوزراء، وأخيرا رئاسة الجمهورية، خاصة أنه حقه لأنه يقوم بعمله على أكمل وجه .

وأضاف نجم الأهلى السابق، "أنا لفيت محافظات وقرى مصر كلها خلال 21 شهرا من أجل انتقاء أفضل العناصر لتمثيل منتخب الشباب، لم أدخر وقتا أو جهدا لإنجاز المهمة، وكنا ذاهبون إلى تونس من أجل تحقيق البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب بموريتانيا والتى تؤهل أصحاب المراكز الأولى لكأس العالم، إلا أن إرادة الله كانت أكبر من الجميع بسبب فيروس كورونا الذى حرم المنتخب من اللعب بكأس العالم .

ورفض مدرب منتخب الشباب كل الاتهامات التى طالته خلال الفترة الماضية من الدكتور وليد منظور طبيب المنتخب بأنه المسئول الأول عن إصابة اللاعبين بكورونا، مؤكدا أن كل المنتخب كان شاهدا على مجهوده الجبار من أجل تحقيق حلم الملايين بالتأهل لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا والتى يصعد منها أول ثلاثة لكأس العالم .



ربيع ياسين (1)



ربيع ياسين (2)



ربيع ياسين (3)



ربيع ياسين (4)



ربيع ياسين (5)



ربيع ياسين (6)