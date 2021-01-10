شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاوض منتخب إيطاليا لمواجهة الفراعنة ودياً باحتفالية المئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة فى اتصالات مع بعض شركات التسويق من أجل الترتيب لمباراة عالمية تزامنا مع احتفالية مئوية الجبلاية، وبدأ مسئولو اتحاد الكرة مخاطبة منتخب ايطاليا، حيث يأتي المنتخب الأزوري على رأس المنتخبات التى ترغب اللجنة الثلاثية فى مواجهتها وديا، وتدور حاليا اتصالات مع بعض شركات التسويق للتعرف على موقف العملاق الإيطالى من المشاركة فى هذا الحدث الكبير.

ويسعي مسئولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لإقامة احتفالية كبري احتفالاً بالمئوية تليق باتحاد الكرة وتاريخه الكبير، واستقرت اللجنة على تشكيل لجان داخل الجبلاية للتجهيز لمئوية اتحاد الكرة في ديسمبر وتحديداً يوم 3 من نفس الشهر حيث تأسس اتحاد الكرة في عام 1921، وانضم بعدها بعامين إلى الاتحاد الدولي في 1923 .

كما تقرر إقامة احتفالية كبري في مئوية الجبلاية لتكريم الرموز الرياضية التي تواجدت في اتحاد الكرة من رؤساء مجالس و أعضاء مروراً بأفضل الموظفين و أيضا تكريم المنتخبات الوطنية و المدربين الكبار الذىن حققو تاريخ مصر الكروي و نجوم الرياضة من اللاعبين.