رسميًا.. بطولة العالم لكرة اليد تقام بدون حضور جماهيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد:

أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم 2021، أن المونديال سيقام بدون حضور جماهيري، بناء على قرار تم إتخاذه اليوم، الأحد.

وأشار نصر في تصريحات خاصة لمصراوي أن اللجنة المنظمة قررت بشكل نهائي منذ قليل إقامة مباريات البطولة بدون جمهور بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف نصر: "اجتماعا عُقد اليوم بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومقرر اللجنة العليا، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسين لبيب مدير البطولة في وجودي، وتم خلاله الاستقرار على إقامة مباريات البطولة بدون جمهور".

وتستضيف مصر البطولة بداية من الأربعاء المقبل حتى ٣١ يناير الجاري، بمشاركة ٣٢ منتخبا لأول مرة في تاريخ بطولات العالم.