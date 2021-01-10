الرجاء يستيعد مهاجمه قبل موقعة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انضم الهداف الكونغولي بين مالانجو لاعب فريق الرجاء البيضاوي المغربي، إلى صفوف فريقه قبل مواجهة الإسماعيلي المقبلة.

وكان بين مالانجو تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذي جعله يغيب عن المشاركة خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يخضع لفحوصات جديدة والتي أثبتت تعافيه.

وبحسب صحيفة "البطولة" المغربية، فإن بين مالانجو انضم إلى كتيبة الرجاء قبل مواجهة الإسماعيلي والتي من المقرر أن تقام مساء غدٍ الإثنين ضمن إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وسيدخل الرجاء مباراة الإسماعيلي مفتقدًا خدمات مدربه جمال السلامي والذي يعاني من إصابة بفيروس كورونا.

وكانت مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والرجاء انتهت بتفوق "الدراويش" بهدف دون رد جاء عن طريق فخر الدين بن يوسف.

ويحتاج الإسماعيلي على أقل تقدير للتعادل السلبي من أجل التأهل، في المقابل ليس أمام الرجاء سوى الفوز بفارق هدفين من أجل حجز بطاقة النهائي.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة والذي يلعب له المدافع المصري الدولي أحمد حجازي نجح في الوصول للمباراة النهائية عقب التغلب على فريق الشباب بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة (3-3).