الاتحاد السكندري يُعلن إصابتين جديدتين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أعلن نادي الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد، يُعلن إصابتين جديدتين بكورونا، بعد 24 ساعة من إصابة إبراهيم حسن، مدير الكرة في النادي.

وأكد الاتحاد إيجابية المسحة الطبية لعماد المندوه، مدرب حراس المرمى، حسن مصطفى، مدرب الفريق.

وقبل ساعات كتب الاتحاد عبر فيسبوك:" خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى للكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم ، عقب إصابته مؤخراً بفيروس كورونا".

وأضاف:"خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى للكابتن وليد بدر المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم ، عقب إصابته مؤخراً بفيروس كورونا".

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.