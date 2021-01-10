الإنتاج يكشف لمصراوي.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي ان موعد فتح ملف التجديد لباسم مرسي مهاجم الفريق سيكون عقب فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واشار مهدي في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن عقد اللاعب سينتهي بنهاية الموسم الجاري، لافتًا لوجود دراسة حالية داخل الفريق للمراكز التي سيتم تدعيمها

وقال مهدي: "هناك وقت لفتح ملف التجديد لباسم مرسي، عقده سينتهي بنهاية الموسم ولكننا ندرس حاليًا ملف التعاقدات مع لاعبين جدد".

وأكمل: "لم يكن هناك مشكلة لتجديد عقد باسم واللاعب ليس لديه أزمة في ذلك فهو قائد الفريق ونعول عليه الكثير".

واختتم: "مفاوضات الزمالك لضم باسم لم تكن رسمية ولكن عن طريق وكلاء ونحن لا نعتد بهذه الأمور".