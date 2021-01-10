مصدر لمصراوي: سيراميكا كليوباترا يبدي اهتمامه بضم صلاح محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أبدى نادي سيراميكا كليوباترا اهتمامه بالحصول على خدمات صلاح محسن مهاجم الأهلي خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري، من أجل تدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري we المصري.

وقال مصدر - تحفظ على ذكر اسمه - في تصريحاته ليلا كورة اليوم الأحد أن إدارة سيراميكا كليوباترا بدأت في اتصالاتها مع نظيرتها في الأهلي من أجل إبداء الرغبة في ضم صلاح محسن.

عاد صلاح محسن إلى الأهلي بعد إعارته لنادي سموحة السكندري، لكنه لم يتمكن من الحصول على مكان أساسي في الفريق بالرغم من مشاركته في بعض المباريات.

وأوضح المصدر ذاته أن سيراميكا كليوباترا تواصل أيضًا مع اللاعب نفسه من أجل استطلاع رأيه في اللعب للفريق خلال الفترة المقبلة.

وبرز صلاح محسن في صفوف انبي قبل أن ينضم للأهلي لكنه لم يتمكن من الحصول على مكان أساسي مع الفريق، ويبحث عن إمكانية اللعب لفترات أطول قبل أولمبياد طوكيو للحفاظ على فرصة في التواجد مع المنتخب الأولمبي الصيف القادم.