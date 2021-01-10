ضربة للأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

تعرض الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي، للإصابة خلال تدريبات الفريق في إطار الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربي المقبلة.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بالنادي الأهلي، مساء الأحد، أن معلول تعرض للإصابة في كاحل القدم بعد تدخل من أحمد رمضان "بيكهام".

إصابة معلول جعلت هناك شكوك حول لحاقه بلقاء الإنتاج الحربي والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل ضمن حسابات الجولة السابعة من مسابقة دوري we المصري.

وكان معلول شارك في مباراة الأهلي الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد مساء الجمعة الماضي.

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة متساويًا مع الزمالك إلا أن الفريق الأحمر يتفوق بفارق الأهداف.