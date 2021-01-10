الإسكندرية تتزين بتميمة مونديال اليد (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

انتهى مسئولي محافظة الأسكندرية من تعليق تميمة بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى، أمام بوابة الطريق الصحراوى، في محافظة الإسكندرية، حيث تستضيف صالة برج العرب مباريات المجموعتين الثالثة والثامنة.

وجاء تركيب التميمة قبل 72 ساعة من انطلاق البطولة الأهم في العالم في الفترة الحالية، لما تناله من اهتمام مختلف دول العالم ، حيث يشارك في البطولة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة .

وتركيب التميمة ليس أول خطوة يقوم بها مسئولي الإسكندرية دعما واهتماما للبطولة، بل سبق وتم وضع تمثالا على شكل لاعب كرة يد بمدخل المدينة على الطريق الصحراوي، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال بعض مباريات البطولة.

كما تم الانتهاء من أعمال الإنارة والرصف والتشجير وعمل اللوحات الإرشادية المرورية اللازمة على طريق الكافوري – برج العرب كما تم رفع 250 علم تضم أعلام مصر والإسكندرية والمنتخبات المشاركة في البطولة بالطرق المؤدية لإستاد برج العرب، من أجل إظهار الإسكندرية بالمظهر اللائق.