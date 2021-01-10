مران الزمالك.. تأهيل جنش.. وجلسة باتشيكو مع اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة في تواجد عبدالحليم علي مدير الكرة.

ووجه "باتشيكو" التحية للاعبين بعد المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق أمام طلائع الجيش.

وطلب المدرب البرتغالي من اللاعبين مواصلة الانتصارات وببذل أقصى ما لديهم من جهد الفترة المقبلة لاسعاد جماهير الزمالك.

وكان الفريق قد انتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السويس، بالجولة الخامسة للدوري الممتاز.

وخاض الثنائي حميد أحداد ومصطفى فتحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانزيوم، على هامش مران الفريق المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو منح الثنائي راحة من المران الجماعي والاكتفاء بالمران التأهيلي.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتصعيد الحارس سيد عطية مواليد ٢٠٠١، للمشاركة في المران المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وأدى الثنائي محمد عواد وسيد عطية تدريبات بدنية قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، بينما خاض محمد أبوجبل تدريبات استشفائية على هامش المران، ثم أدى بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

وواصل محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وأدى جنش تدريباته في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي.

ويعاني جنش من إصابة في العضلة الضامة ومازال يؤدي تدريباته التأهيلية استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية للفريق في الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي أن حالة "جنش" تتحسن بشكل مستمر، وذلك من خلال البرنامج التأهيلي الذي يخضع له في الفترة الحالية.

وحرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وإبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية، على التواجد في مران الفريق المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة لمؤازرة الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة المصري البورسعيدي.

وحرص الثنائي على تقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني بعد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق أمام طلائع الجيش والفوز بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.