شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية «سيلفا» تقود مانشستر سيتي للفوز 3-0 على برمنجهام في كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل برناردو سيلفا هدفين وأضاف فيل فودن هدفا آخر ليفوز مانشستر سيتي 3-صفر على برمنجهام سيتي المنتمي للدرجة الثانية في الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل لاعب الوسط البرتغالي سيلفا أول هدف له في ملعب الاتحاد في أكثر من عام في الدقيقة الثامنة بعد أن أخفق جورج فريند مدافع برمنجهام في تشتيت كرة.

وضاعف سيلفا النتيجة بعد سبع دقائق أخرى بعد أن أنهى تحركا رائعا للفريق وجعل فودن النتيجة 3-صفر قبل الاستراحة بتسديدة منخفضة من خارج المنطقة.

وأعتقد رياض محرز أنه أضاف هدفا رابعا لسيتي بعد مرور ساعة من اللقاء لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.