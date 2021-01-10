شكرا لقرائتكم خبر عن روما × إنتر ميلان: النيراتزوري يواصل إهدار النقاط لصالح الجار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطرت نتيجة التعادل 2-2 على قمة الجولة 17 من الدوري الإيطالي بين روما وإنتر ميلان، وأهدر الفريقان فرصة كبيرة لتقليص الفارق مع المتصدر الحالي، آي سي ميلان.

وبدأ روما التهديف في المباراة بواسطة لاعب الوسط لورينزو بيليجريني، وهو الهدف الوحيد الذي سُجل في الشوط الأول، لكن الضيوف عادوا بقوة في الشوط الثاني وسجلوا هدفين بواسطة المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار والظهير المغربي أشرف حكيمي، لكن أصحاب الأرض رفضوا الخسارة في ملعبهم مسجلين هدف التعادل في 86 بواسطة المدافع الإيطالي جيانلوكا مانشيني.

رجل المباراة:

لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قدم مباراة رائعة، فكان ثالث أكثر اللاعبين لمسًا للكرة (90)، أكثر اللاعبين صناعة للفرص (5)، والأكثر تمريرًا للكرات العرضية بشكل سليم (5)، بجانب صناعته لهدفي فريقه في المباراة، وأن كان ذلك لم يكن كافيًا لخروج النيراتزوري بالنقاط الثلاث.

هل تعلم أن:

- روما هو الفريق الوحيد في السيريا أي الذي لم يتلقى أي هزيمة على ملعبه هذا الموسم (9 مباريات: 6 انتصارات و3 تعادلات).

- إنتر ميلان أهدر 5 نقاط في أخر مباراتين لعبهما خارج قواعده في الدوري هذا الموسم (تعادل مع روما وخسر من سامبدوريا)، وهو نفس عدد النقاط التي خسرها في أول 7 مباريات لعبها خارج قواعده (فاز 5، تعادل 1 وخسر 1).

- خلال مسيرته التدريبية (مع 4 فرق) انطونيو كونتي حقق الفوز كمدرب على روما في ملعب الأوليمبيكو في مواجهة واحدة فقط من أصل 7، مع عدم تحقيقه للانتصار عليهم مع إنتر ميلان (تعادل في جميع المواجهات ال3 بين الفريقين).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة؟

المواجهة بين الثاني والثالث في جدول الترتيب لم تعطي أي أفضلية لكلا الجانبين، بل منتحت الأفضلية للمتصدر الحالي، آي ميلان، الذي ابتعد بالصدارة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه، إنتر ميلان (37 نقطة)، في حين أن روما أهدر فرصة القفز للمركز الثاني على حساب ضيفه اليوم، واكتفى بتواجده في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن إنتر.

روما في الجولة القادمة سيواجه لاتسيو في ديربي العاصمة، في حين إنتر ميلان سيكون لديه مواجهة قوية عندما يستقبل يوفنتوس في ديربي إيطاليا.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- هنريخ مخيتاريان صنع 13 هدفًا في 39 مباراة لعبها بالدوري الإيطالي بقميص روما، عدد أقل بتمريرة حاسمة عما صنعه في البريميرليج خلال 78 مباراة بقميصي مانشستر يونايتد وأرسنال (14).

- أشرف حكيمي سجل هدفه السادس هذا الموسم مع إنتر ميلان ليصبح أول مدافع من إنتر يحقق ذلك في الدوري الإيطالي منذ الظهير الأيمن البرازيلي، مايكون، في موسم 2009/2010.