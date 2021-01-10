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باتشيكو ينقلب على زيزو ويهدده بالإستبعاد

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انقلب البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك على احمد سيد زيزو لاعب الوسط المهاجم بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الاخيرة.

وعلمت «المصري اليوم» ان المدير الفني هدد اللاعب بإستبعاده من المباريات خلال الفترة المقبلة في حالة استمرار تراجع مستواه ،وشدد باتشيكو المدير الفني على انه لن يتوانى في استبعاد أي لاعب لن يتمكن من تنفيذ تعليماته في المباريات

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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