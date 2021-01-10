شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك: ودية العراق تجربة مهمة في اعداد"الأبيض" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الهولندي مارفيك مدرب منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم جاهزية «الأبيض» لمباراة العراق الودية المقرر إقامتها الثلاثاء ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال مارفيك إن معنويات اللاعبين عالية بعد خوض غمار التدريبات الماضية، معتبراً أن منتخب العراق من المنتخبات القوية، التي نأمل الاستفادة من الاحتكاك بها في ختام المعسكر المحلي الحالي.

وعن أسباب عدم لعب أكثر من مباراة ودية في التجمع الحالي قال «فضلت خوض مباراة واحدة أمام العراق والتركيز فيها والاستفادة منها فنياً حتى لا نعرض اللاعبين للإرهاق بلعب أكثر من مباراة خاصة أن الموسم وصل لمنتصفه وإلى نهاية الدور الأول بالإضافة لضيق الوقت الخاص بالتجمع والتحضيرات، وكل مباراة تحتاج إلى 3 أيام من الاعداد والتجهيز وهو ما قد يؤثر على خطط الجهاز الفني واللاعبين».

وفي ما يتعلق بالتغييرات المنتظرة في صفوف المنتخب قال «إن جميع اللاعبين جاهزون والتشكيلة تجمع بين عنصري الشباب والخبرة ونأمل أن يقدم الجميع مستوى طيباً يرضي الجماهير».

ويختتم المنتخب الوطني تدريباته الاثنين استعداداً لمواجهة العراق على ملعب نادي الوصل بزعبيل وسط معنويات مرتفعة من جميع عناصر الأبيض، ما عدا بعض حالات الإصابة الطفيفة التي يفضّل المدرب مارفيك إراحة أصحابها.