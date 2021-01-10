الشارقة والفجيرة يتألقان في بطولة الإمارات للتايكواندو

الفجيرة: نزار جعفر

فاز نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول لفئة الرجال، وأحرز فريق الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول لفئة الإناث في بطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو التي جرت منافساتها يومي الجمعة والسبت الماضيين، بصالة نادي اتحاد كلباء بمشاركة 75 لاعباً ولاعبة، يمثلون مختلف أندية الدولة في باكورة انطلاقة الموسم الجديد للتايكواندو.

وتفصيلاً، جاءت نتائج البطولة على النحو التالي، في فئة الرجال واصل فريق الشارقة للألعاب الفردية مسيرة التفوق عبر الظفر بالمركز الأول، بعد أن جمع 5 ذهبيات وبرونزيتين، فيما حل الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني بذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات، ثم اتحاد كلباء في المركز الثالث برصيد فضيتين وخمسة برونزيات، واحتل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الرابع بذهبية وفضية وبرونزيتين.

وعلى صعيد منافسات الإناث توجت لاعبات الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول عبر 4 ذهبيات، و4 فضيات، ونال فريق الشارقة للألعاب الفردية المركز الثاني بـ3 ذهبيات وفضية، ثم اتحاد كلباء في المركز الثالث بفضيتين و5 برونزيات، واحتل فريق عجمان المركز الرابع بذهبية و4 برونزيات، وعقب انتهاء المنافسات قام خالد المقبالي رئيس لجنة الحكام إلى جانب محمد إسحاق المدير الفني وإسماعيل الصابري، من نادي اتحاد كلباء بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وأعرب العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو عن سعادته بانطلاقة الموسم الجديد، وقدم التهنئة للاعبين الفائزين، متمنياً لهم مزيداً من النجاح في البطولات المقبلة.

وأشاد إسماعيل الصابري بالمستوى الفني والأداء الجيد الذي قدمه المشاركون وعكس الجهود التدريبية المميزة للمدربين والمدربات بالرغم من جائحة كورونا، لافتاً إلى أن هنالك أكثر من لاعب ولاعبة يستحقون الانضمام لصفوف المنتخبات الوطنية مستقبلاً.