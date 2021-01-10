كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو ينطلق السبت المقبل

يستعد نخبة من لاعبي الجوجيتسو المنتسبين إلى مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة لانطلاق موسمهم التنافسي الجديد، وذلك عبر مشاركتهم في الجولة الأولى من دوري كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، والذي تستضيف الجولة الأولى منه الصالة الرياضية في نادي النصر بدبي يوم السبت المقبل.

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، أن مجتمع الجوجيتسو يتطلع بشغف إلى انطلاق الموسم الجديد، بعد عام من التحديات، وإلى هذه البطولة الغالية التي تتيح بنظامها الأحدث مشاركة أوسع للاعبين، كما تشكل فرصة كبيرة أمامهم للتعلّم والتطوّر والاحتكاك وخوض المنافسات التي تعزز خبرتهم وتؤهلهم إلى نيل الاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

وأضاف: ساهمت بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو خلال الأعوام الماضية في رفد المنتخب الوطني بمجموعة رائعة من اللاعبين المتمرسين الذين أثبتوا جدارتهم في خوض أقوى النزالات في بطولة العالم، والبطولة الآسيوية، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وغيرها. كما أن مواصفات البطولة وجميع النواحي الإدارية والتنظيمية المتصلة بها تضاهي أقوى البطولات.

ويعد دوري كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو أولى فعاليات الموسم المحلي الحافل بالأنشطة والذي يأتي في أعقاب عام تخللته الكثير من التحديات التي تركت أثرها في جميع دول العالم. وتقام جولات البطولة الخمس بين شهري يناير وسبتمبر 2021.

وكان اتحاد الإمارات للجوجيتسو قد كشف في وقت سابق عن اعتماد نظام تصنيف فردي للاعبين ضمن الفئات العمرية الثلاث والتي تضم (الناشئين والشباب والكبار)؛ حيث يحصد اللاعبون في كل مرة يدخلون فيها إلى البساط النقاط لأنديتهم، فيما يحصدون النقاط لتحسين تصنيفهم الفردي أيضاً، وفي ختام موسم الجوجيتسو، سيتم تحديد أصحاب التصنيف الأفضل في جميع الفئات؛ لتكريمهم ضمن جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

ويقام دوري كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو وغيرها من البطولات التي تنضوي تحت مظلة الاتحاد وسط إجراءات احترازية صارمة، ووفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد لضمان سلامة اللاعبين المشاركين، الأمر الذي يفرض على جميع الراغبين في المشاركة بمنافسات البطولة إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR لا تتجاوز مدته 48 ساعة.

ويشارك في البطولة 16 نادياً؛ هي: العين الجزيرة الوحدة الإمارات نادي الوصل الفجيرة للفنون القتالية بني ياس عجمان شباب الأهلي الشارقة فريق 777 وموماندوز قروب والظفرة والشارقة لدفاعات النفس والنصر.

