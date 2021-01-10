مجلس الشارقة يبحث التعاون مع الاتحاد الأرميني للكاراتيه

أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين أندية الإمارة الباسمة والجهات الرياضية خارجياً بما يدعم خطط المجلس في الارتقاء بمستوى الرياضة في مختلف الألعاب بأندية الإمارة الباسمة، وبما يؤكد تميزها وحثها على توسيع قاعدة التواصل على المستوى الخارجي بما يعود بالنفع على مسيرة الرياضة عامة.

جاء ذلك لدى استقباله بمقر المجلس مؤخراً كلاً من المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي وفازجين هاروتونيان رئيس الاتحاد الأرميني للكاراتيه وأيوب لشكري عضو إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي.

تم التعرف خلال الزيارة إلى دور مجلس الشارقة الرياضي في تطوير الرياضة بالإمارة، وبحث إمكانية تبادل الخبرات مع المجلس الرياضي بشكل عام ومع نادي الشارقة الرياضي بشكل خاص في رياضة الكاراتيه وتنظيم المعسكرات والزيارات وورش العمل بما يعود بالتقدم على الطرفين وتطور الرياضة.

وأشار عيسى هلال الحزامي إلى ترحيب المجلس بالتواصل مع الجهات الرياضية الخارجية من جهة ومع أندية الإمارة الباسمة من جهة أخرى في كل الألعاب ومن ضمنها الكاراتيه، وصولاً إلى التميز في هذا الإطار والإسهام في تقدم أندية الإمارة.

وأضاف سعادته: «نشكر رئيس الاتحاد الأرميني للكاراتيه على الزيارة المثمرة والتعرف إلى الدور الذي يقوم به المجلس في نشر الرياضة بالإمارة الباسمة عموماً والتفاعل مع كل المبادرات التي ترمي إلى تطوير لعبة الكاراتيه بشكل خاص، وكذلك الجهد المستمر من إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي من أجل تفعيل جانب التعاون مع الاتحادات الخارجية سواء في هذه اللعبة أو غيرها بما يعكس اهتمام الأندية بتوجهات المجلس في الاستفادة من كل العوامل التي تقود إلى مزيد من التميز للرياضة في الإمارة».

وبدوره قال المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، إن مجلس الشارقة الرياضي شريك أصيل في كل النجاحات التي تحققت في السنوات الأخيرة،مشيداً بالخطط الطموحة والاستراتيجيات التي يتبعها المجلس في تطوير الألعاب الفردية والتي أحدثت نقلة نوعية في كافة الألعاب.

وأوضح الهاجري أن زيارتهم لمجلس الشارقة الرياضي تأتي لتعريف رئيس الاتحاد الأرميني للكاراتيه بدور المجلس في وضع الخطط والأهداف الطموحة والتي بفضلها حققت الألعاب الفردية عدداً من الإنجازات داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن النادي تربطه علاقة مميزة مع رئيس الاتحاد الأرميني، والنادي سبق، وأن شارك في بطولة عن بعد أقامها الاتحاد بإشراف اللجنة الأولمبية الأرمينية واستطاع أن ينتزع فيها المركز الأول، لافتاً إلى أن النادي يمتلك علاقات جيدة مع عدد من الأكاديميات والمراكز المتخصصة خارج الدولة، ويسعى للاستفادة منها بأفضل صورة في تأهيل وتطوير مقدرات لاعبي النادي.

