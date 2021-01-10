شريف عبدالفضيل يسخر من أحمد عفيفي بعد مقارنة إمام عاشور بـ ميسي

الشارقة - اميمة ياسر -

سخر شريف عبد الفضيل، لاعب الأهلي السابق، من الإعلامي أحمد عفيفي مقدم البرامج بقناة نادي الزمالك، بعد المقارنة التي عقدها الأخير بين إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأبيض والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ونجم وأسطورة برشلونة الإسباني .

وكان عفيفي قد نشر عبر حسابه الشخصي على تويتر صورة لإمام عاشور وليونيل ميسي، معلّقاً عليها بالقول: "لنترك الصورتين ونستمتع بهما معا".

وعبر حسابه على تويتر، أعاد عبد الفضيل نشر التغريدة، ليعلّق عليها قائلاً: "إذا كان إعلامكم بهذا التفكير.. يبقي الله يكون في عون الجماهير".

وتألق إمام عاشور مع الزمالك بعد توظيفه بمركز لاعب الوسط المدافع بجوار طارق حامد، حيث أحرز هدفين بشباك طلائع الجيش خلال المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021، في المباراة التي حسمها الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

وحصد الزمالك والأهلي 13 نقطة بعد خمس مباريات خاضها كل فريق بالمسابقة، وتأجيل لقاء القمة بالجولة الرابعة بينهما لأجل غير مسمى.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة متفوقاً على الزمالك بفارق الأهداف.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز بينما يلتقي الأهلي في اليوم نفسه مع الإنتاج الحربي في تمام السابعة والنصف مساء.