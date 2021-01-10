شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل أحداد ومصطفى فتحى فى "الجيم".. ومسحة لـ"روقا" غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الثنائى حميد أحداد ومصطفى فتحى، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانزيوم على هامش مران الفريق الذى أقيم اليوم، الأحد، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وفضل الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو منح الثنائى راحة من المران الجماعى والاكتفاء بالمران التأهيلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدورى الممتاز.

من جهته كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، عن حالة الثنائى محمد عبدالشافى ومحمد أشرف "روقا" لاعبى الفريق، مؤكدًا أنه اطمأن على حالة عبدالشافى بعد مشاركته فى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية مع باقى لاعبى الفريق.

وأوضح طبيب الزمالك أن "عبدالشافي" شارك فى التدريبات الجماعية وبدأ الاحتكاك والالتحام مع اللاعبين بشكل تدريجى عقب الاطمئنان على إصابته التى تعرض لها بكسر فى الترقوة خلال مشاركته فى لقاء الأهلى بالموسم الماضي.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن حالة محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق "مستقرة" ويخضع حاليا للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج للتعافى من إصابته بفيروس كورونا.

وأشار طبيب الزمالك إلى أن اللاعب سيجرى مسحة طبية جديدة غدا للاطمئنان عليه وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.