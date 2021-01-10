شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات انتقال مصطفى محمد لسانت إيتيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا حديث يعلو فى الشارع الزملكاوى سوى عن مستقبل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض وحقيقة استمراره مع القلعة البيضاء أو رحيله للدورى الفرنسي، بعد تلقيه عرضاً مميزاً من سانت إيتان، مصطفى محمد هو المهاجم الأساسى للزمالك والمنتخب الأولمبى والمنتخب الأول، ويقدم اللاعب مستويات مميزة بالقميص الأبيض، وفى السطور التالية نلقى الضوء على هذه الأزمة..

س: هل وافق الزمالك على احتراف مصطفى محمد؟

ج: شهدت الساعات القليلة الماضية إبلاغ الزمالك للاعب مصطفى محمد بالموافقة على خطوة رحيله عن صفوف الفريق فى انتقالات الشتاء.

س: هل أعلن الزمالك رحيل مصطفى محمد بشكل رسمى؟

ج: أعلن عصام سالم، المتحدث الرسمى لنادي الزمالك ، انفراجة فى ملف احتراف مهاجم الفريق مصطفى محمد، وانتقاله لصفوف سانت إيتيان الفرنسي، مؤكداً أن كل الطرق تؤدى للموافقة على رحيله، وأن الزمالك يضع الرتوش النهائية للصفقة فى الوقت الحالي.

س:هل وافق سانت إيتيان الفرنسى على رفع المقابل المادى للصفقة؟

ج: الفريق الفرنسى وافق على زيادة قيمة العرض إلى 5 ملايين دولار، لضم مهاجم القلعة البيضاء فى ظل الاقتناع الشديد باللاعب وموهبته.

س: ما هى العقبات التى ستواجه مصطفى محمد فى الدورى الفرنسى؟

ج: سيكون مصطفى محمد مطالباً بضرورة التأقلم مع الأجواء فى فرنسا من أجل حجز مقعد أساسى فى تشكيل الفريق بالدورى، خاصة وأنها ستكون أولى تجاربه فى الخارج.

س: هل يخسر مصطفى محمد فرص المشاركة فى الأولمبياد؟

ج: فى حال رحيل مصطفى محمد إلى الدورى الفرنسى وحالفه سوء توفيق ولم يشارك فى المباريات سيكون مكانه مهدداً، سواء مع المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي، وهو ما قد يضعف فرصه فى المشاركة بالأولمبياد.

س: ماذا قدم مصطفى محمد فى الرحلة الزملكاوية؟

ج: خلال مسيرة مصطفى محمد الإجمالية مع الزمالك، خاض اللاعب 51 مباراة، استطاع خلالها أن يسجل 19 هدفا، بالإضافة إلى صناعة 4 تمريرات حاسمة، وتوج مصطفى محمد مع الزمالك بالسوبر المحلى والسوبر الإفريقى بالإضافة إلى بطولة كأس مصر.