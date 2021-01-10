شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركة الأفريقية تمنع الزمالك من ضم نجم المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك حقيقة ما تردد حول الدخول فى مفاوضات مع المقاولون العرب للتعاقد مع محمد مجلى لاعب وسط ذئاب الجبل، خلال الميركاتو الشتوى الجارى. وقال المصدر الزملكاوي إن هناك صعوبة فى التعاقد مع مجلي بسبب مشاركته مع المقاولون العرب فى مباريات الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالى، وبالتالي لا يحق له المشاركة مع الزمالك فى مباريات دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية، وهو شرط أساسي يجب توافره فى صفقات الأبيض الشتوية، لتدعيم الصفوف بالقائمة الأفريقية.

وأضاف المصدر أن مجلي يمتلك إمكانيات كبيرة، وسيكون مفيداً للزمالك حال التعاقد معه، لكن يصعب حدوث ذلك فى الانتقالات الشتوية، لعدم قدرته على المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، مشددا على إمكانية التعاقد مع اللاعب بداية من الموسم المقبل.

وتعاقد المقاولون العرب مع محمد مجلي فى يونيو 2018 قادما من نادي بنى سويف خلال الانتقالات الصيفية، مقابل حصول بنى سويف على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه بجانب الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب لأى نادٍ آخر.