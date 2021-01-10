شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بضم الغينى يايا سانوجو والقيمة المالية تحسم الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مسئولو نادى الزمالك بالتعاقد مع المهاجم الغيني يايا سانوجو، لاعب تولوز الفرنسي السابق، بعد عرضه عن طريق أحد وكلاء اللاعبين عقب انتهاء عقده مع النادي الفرنسي ليصبح لاعبا حرا.

ويمتلك سانوجو سيرة كبيرة داخل الملاعب الأوروبية، حيث لعب للعديد من الأندية القوية، على رأسها أوكسير الفرنسي خلال الفترة من 2010 إلى 2013، وآرسنال الإنجليزي خلال الفترة من 2013 إلى 2017، وكريستال بالاس الإنجليزي عام 2015، وأخيرا انتقل لصفوف تولوز الفرنسي عام 2017 وتواجد ضمن صفوفه لمدة 4 مواسم قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضى.

يايا سانوجو مهاجم غيني ويحمل الجنسية الفرنسية ولعب فى صفوف المنتخب الاوليمبي الفرنسي، ويبلغ 27 سنة حيث أنه من مواليد عام 1993 ويبلغ طوله 196 سم.

وتعد تجربة تولوز الأطول بالنسبة للمهاجم الغيني داخل الملاعب حيث لعب فى صفوفه لمدة 4 مواسم وخاض 72 مباراة أحرز خلالها 16 هدفا وصناعة 4 أهداف وتلقي 10 بطاقات صفراء.

وأبدى مسئولو الزمالك الترحيب بالتعاقد مع المهاجم الغيني، بعد مشاهدة مقاطع فيديو تظهر مهاراته وأهدافه وستحسم القيمة المالية للصفقة وراتب اللاعب مصير التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.