شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجه رسالة للاعبى الإسماعيلى والأندية الشعبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى لاعبى النادى الإسماعيلى خاصة ولاعبى الأندية الشعبية عامة، بالوقوف بجانب ناديهم، ومساندته بما لا يخل بميزانيتهم الشخصية واحتياجاتهم .

وأضاف صبحى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوزارة دائماً تدعم الأندية وتساندها خاصة الأندية الشعبية، وحدث هذا مع أندية من قبل مثل أسوان وطنطا، مشيراً إلى أن الوزارة علاقتها بالأندية الشعبية قوية وجماهيرها، ولكن على الأندية ومجالس الإدارات أن تبحث عن مصادر دخل، وعمل شركات، وهذا مبدأ عام، ولكننا فى النهاية نقف بجانب الإسماعيلى والأندية الشعبية .

وأضاف صبحى أنه تواصل مع بعثة الإسماعيلى المشاركة فى البطولة العربية والموجودة بالمغرب؛ للاطمئنان على أحوال البعثة قبل خوض مباراتهم غداً الاثنين مع فريق الرجاء البيضاوى فى إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وأكد الوزير تطبيق كافة الإجراءات مع لاعبى وإدارى والجهاز الفنى لبعثة الإسماعيلي، وجميع الترتيبات المتعلقة بإقامتهم وانتقالاتهم إلى موقع التدريب المخصص، لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى ضوء الحرص على سلامة وصحة البعثة.