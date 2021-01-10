تعرف على تفاصيل "حرامى الشنطة" فى نادى الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، تكريم فردي أمن بالنادى على جهودهما الفترة الأخيرة، حيث كرمت الإدارة كلا من إسلام علي محمد وطارق محمد أحمد فردى أمن النادي بعد ضبط أحد اللصوص لخطفه حقيبة إحدى عضوات النادى خلال خروجها من النادى ليقوما بمطاردته والقبض عليه.

وأكدت إدارة النادي أن الثنائي نموذج طيب لعمال النادي الذين يتفانون من أجل توفير الهدوء والاستقرار وكافة سبل الراحة لأعضاء النادي.

فى الوقت ذاته، حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وإبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية، على التواجد في مران الفريق المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة لمؤازرة الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة المصري البورسعيدي، في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير على استاد ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وحرص الثنائي على تقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني بعد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق أمام طلائع الجيش والفوز بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف، وانتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.