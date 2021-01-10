شكرا لقرائتكم خبر عن 5 منتخبات تصل غداً استعداداً للمشاركة فى مونديال اليد مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل القاهرة غدا 5 منتخبات للمشاركة فى مونديال اليد، المقرر انطلاقه الأربعاء المقبل بمشاركة 32 دولة، وهى: الأرجنتين والبرتغال وأيسلندا والكونغو وبيلاروسيا .

وأكد خالد فتحى، نائب مدير بطولة العالم، أن بعثات الدول المشاركة فى المونديال تبدأ فى الوصول تباعا إلى مطار القاهرة من غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، وهناك حالة طوارئ باللجنة المنظمة والمطار لاستقبال مثالى للجميع مثلما حدث مع المنتخب اليابانى أول ضيوف المونديال وصولا 3 يناير الماضى، وأبلغ المنتخب البرازيلى اللجنة المنظمة بالموعد الجديد لوصوله الأربعاء المقبل بعد اعتذاره عن الوصول الجمعة الماضى وإلغاء وديته مع مصر.

وأكد نائب مدير البطولة أن اللجنة المنظمة تتواصل مع المنتخبات القادمة لمحاولة تذليل أى عقبات قبل الوصول .

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.