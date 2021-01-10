شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نراعى الإجراءات الاحترازية لحضور الجماهير فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن نسبة الجمهور المقرر حضوره فى بطولة كأس العالم لكرة اليد التى تنظمها مصر فى الفترة من 13 الى 31 يناير الجارى قد تقل عن 20 % من سعة كل صالة بسبب تفشى فيروس كورونا، وأضاف صبحى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك جلسة اليوم مع اللجنة المنظمة لتحديد النسبة النهائية، ولكن لن يزيد العدد عن نسبة الـ 20 % بل هناك احتمالية أن يقل عن ذلك.

ووقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع إحدى شركات توصيل الطعام، فى إطار مبادرة دراجتك صحتك، ووقع البروتوكول أحمد الشيخ ممثلا عن وزارة الرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحى وأشرف صالح المدير التنفيذى للوزارة ،

وشهد توقيع البروتوكول بث فيديو عن الرئيس السيسى وحديثه عن التحديات والقدرة على التطوير والتنمية، ومن المقرر أن توفر الشركة فرصة عمل للشباب الذين سيستفيدون من المبادرة وتدريبهم القدرة على الالتحاق بالعمل فى الشركة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت مرحلتين من مبادرة دراجتك صحتك ولاقت اقبالا كبيرا من الشباب ومن المقرر أن تطرح الوزارة دراجات من خلال عده مراحل لمبادرة "دراجتك.. صحتك" فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسه الرياضيه ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضه على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضه اسلوب حياة، اضافه إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيله انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة و تساهم فى تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها.