شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ملتزمون بقرار الفيفا بشأن انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن الوزارة ملتزمة بأى قرار يصدر من الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " بشأن إقامة انتخابات للاتحاد المصرى لكرة القدم.

وقال صبحى في تصريحات خاصة إن الاتحاد الدولى مسئول عن وضع الإطار العام للانتخابات في الاتحادات المحلية، في الوقت الذى تقوم فيه الوزارة بالالتزام باللوائح و القوانين، لذلك الوزارة تنتظر رد الفيفا على إقامة الانتخابات وموعدها، وستقوم الوزارة بتطبيق اى قرار من الفيفا بما لايخالف اللوائح و القوانين.

وأشار صبحى إلى أن الفيفا يخطر اللجنة الثلاثية الكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بقرار الانتخابات، وتقوم اللجنة بدورها بمخاطبة الوزارة بالقرار، على أن تقوم الوزارة بالتنفيذ و الالتزام به بما يتطابق مع القانون و اللائحة.

واختتم صبحى حديثه: "لا نستطيع إجراء انتخابات اتحاد كرة القدم في التوقيت الحالي التزاما بقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وتأجيل انتخابات الجمعيات العمومية، وهذا ما نتمناه من الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الثلاثية المعنية بإدارة اتحاد الكرة، لمساعدة مصر للمرور بهذه الفترة، ونحن لا نفرض شيئا على الاتحادات الدولية بل ملتزمون بأى قرار".