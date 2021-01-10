شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سانت باولي: مرموش إضافة قوية لفريق سانت باولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد تيمو شولتس المدير الفني لفريق سانت باولي، بلاعبه المصري عمر مرموش بعد ظهوره الأول مع الفريق. مرموش سجل هدف التعادل لفريقه سانت باولي مع هولستين كيل بالجولة 15 من دوري الدرجة الثانية الألماني.

وقال شولتس بعد اللقاء: مرموش إضافة قوية لفريق سانت باولي، اللاعب المصري ساعدنا كثيرا خلال لقاء هولستين كيل، لا يمكنني قول الكثير عنه.

وأضاف عبر الموقف الرسمي لسانت باولي:مرموش لاعب متميز للغاية ويمتلك قدرة رائعة على المراوغة وإنهاء الهجمات، كنت أتمنى لو كافأ نفسه بتسجيل هدف ثاني.