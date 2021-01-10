شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ريال مدريد يرفض ضم محمد صلاح من كتيبة ليفربول في الصيف «صورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر موقع صحيفة «therealchamps»، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تعاقد ريال مدريد مع النجم المصري العالمي، محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، وقائد ليفربول الإنجليزي.

وقال الموقع الموالي لفريق ريال مدريد، إن الميرنجي، يرفض خيار التعاقد مع محمد صلاح، نجم الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرا لإعطاء الفرصة كاملة للنجم البلجيكي، إيدين هازارد، داخل كتية النادي الملكي، خاصة بعد عودته من فترة الإصابة التي لازمته طويلا.

وأضاف التقرير، أن ريال مدريد أسقط الخطة المحتملة للتعاقد مع محمد صلاح، حيث يعتقد النادي الملكي أنه يجب عليهم الوثوق في النجم البلجيكي إيدين هازارد، بدلا من العثور على بديله بصورة سريعة.

وكان محمد صلاح، ألمح نحو رحيل محتمل من أنفيلد، كما ألمح الجناح المصري إلى احتمال انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة في مقابلة أجريت معه مؤخرا في موقع صحيفة «آس» الإسبانية، حتى أن بعض التقارير ذكرت أن لوس بلانكوس كان مستعدا للتعاقد مع صلاح الصيف المقبل في حالة فشلهم في التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

صلاح بقميص ليفربول

وأكد التقرير، أن هازارد جاء للعاصمة الإسبانية منذ موسم ونصف، لكنه لم يشارك بصفة مستمرة مع ناديه الملكي، بسبب الإصابات بجانب مشكلات اللياقة البدنية التي قيدت النجم البلجيكي، ويواصل زين الدين زيدان الإصرار على أن النادي يجب أن يتحلى بالصبر مع عودة هازارد التدريجية بعد عدة إصابات.

وقال، إن توسلات زيدان المستمرة للتحلي بالصبر مع جناح تشيلسي السابق قد فازت بقلوب المسؤولين، وحصل هازارد على شريان حياة لتغيير مساره المهني في ريال مدريد ومع ذلك إذا فشل البلجيكي في أداء هذا الموسم أيضا، فقد يعيد النادي النظر في توقيع بديل. تبلغ قيمة اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا حاليًا 60 مليون يورو، وإذا فشل في تقديم هذا الموسم، فإن أفضل خيار في رأيي هو التخلص من الجناح قبل أن تنهار قيمته السوقية أكثر.