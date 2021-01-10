شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يسعى لإقناع إيسكو بالبقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على إقناع إيسكو لاعب الملكي بعدم الرحيل عن الميرنجي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويرغب إيسكو في خوض تجربة جديدة تسمح له بالمشاركة في عدد كبير من الدقائق هذا الموسم، حتى يتواجد مع منتخب إسبانيا في بطولة اليورو خلال الصيف المقبل.

ووفقا لشبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، فإن زيدان منح إيسكو فرصة المشاركة لمدة 15 دقيقة بالأمس، لمحاولة إقناعه بالبقاء مع الميرنجي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن زيدان قد يمنح الفرصة لإيسكو أيضا كي يشارك الخميس المقبل، في كأس السوبر ضد أتلتيك بيلباو، وأوضحت أن إيسكو ليس من اللاعبين المفضلين لدى زيدان حاليا، لكن الأخير يحاول الحفاظ على قوة غرفة الملابس، لأنه يعتقد أنه سيحتاج للاعب الإسباني في مرحلة ما من الموسم، لا سيما بسبب ضغط المباريات، واللعب كل ثلاثة أيام.