شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يؤازر الفريق قبل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وإبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية، على التواجد في مران الفريق المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة لمؤازرة الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة المصري البورسعيدي.

وحرص الثنائي على تقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني بعد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق أمام طلائع الجيش والفوز بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الممتاز. ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف، وانتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.