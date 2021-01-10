شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة نهاية الأسبوع تحسم تجديد «ساسى» للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو الكرة في القلعة البيضاء، إستئناف المفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب الفريق الكروى الأول، لتجديد عقده الذي ينتهى بنهاية الموسم الحالي، وذلك عقب عودة اللاعب من تونس، حيث كان مقررا ان يعود الأربعاء الماضى، لكنه تأخر وعاد الجمعة الماضية، وسيتم استئناف المفاوضات نهاية الأسبوع، عقب مباراة المصرى البورسعيدى المقررة الثلاثاء نظرا لضيق الوقت قبل المباراة.

وسيعقد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة، جلسة مع اللاعب لإنهاء كافة الأمور قبل الجلسة النهائية مع وكيله مهند عون، للتجديد رسميا وتوقيع العقود.