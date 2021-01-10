شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا إستعدادا للمصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، معسكرا مغلقا غدا في الإسكندرية، وذلك عقب المران الذي سيخوضه الفريق على ملعب النادى، قبل التوجه للإسكندرية، إستعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى في الجولة السابعة لبطولة الدورى العام والمقرر إقامتها على ارض ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وسادت حالة من الإرتياح والسعادة داخل الفريق، عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وتألق عدد كبير من اللاعبين في مقدمتهم محمود عبدالرازق شيكابالا، الذي شارك في المباراة بالكامل وقدم اداءا مميزا ومجهودا رائعا، بالإضافة إلى نجم المباراة إمام عاشور الذي أحرز هدفين وقدم أداءا كبيرا دفاعيا وهجوميا، للمباراة الثالثة على التوالي في ظل غياب فرجانى ساسى عن صفوف الفريق.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم بدون راحة بسبب ضيق الوقت، حيث خاض اللاعبين الأساسيين لمران خفيف بينما خاض البدلاء والمستبعدين مرانا قويا تحت إشراف البرتغالى جايمى باتشكيو، المدير الفني للفريق.