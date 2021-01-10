شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق على إحتراف مصطفى محمد والإعلان خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مسؤولو اللجنة الثلاثية التي تدير نادى الزمالك، على إحتراف مصطفى محمد، لاعب الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، في فريق سانت إيتيان الفرنسي، وخلال ساعات سيتم حسم الأمر والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وجاءت موافقة اللجنة على احتراف اللاعب على الرغم من إعلانها غلق باب الرحيل امام جميع اللاعبين، نظرا لتمسك اللاعب بالإحتراف، وإبتعاده عن المشاركة في المباريات والتدريبات، بالإضافة إلى العائد المادى الجيد الذي سينعش خزينة النادى من إحتراف المهاجم الشاب، بالإضافة إلى ان الفريق لم يتأثر بعدم وجود اللاعب خلال المباريات الماضية وقدم اداءا جيدا وفاز في تلك المباريات، ويتبقى فقط الرتوش الأخيرة لإنهاء الصفقة والإعلان عنها.