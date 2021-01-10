شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يشكر لاعبي الزمالك ويطالب بالفوز على المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة في تواجد عبدالحليم على مدير الكرة.

ووجه «باتشيكو» التحية للاعبين بعد المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق أمام طلائع الجيش. وطلب المدرب البرتغالي من اللاعبين مواصلة الانتصارات وببذل أقصى ما لديهم من جهد الفترة المقبلة لاسعاد جماهير الزمالك. وكان الفريق قد انتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السويس، بالجولة الخامسة للدوري الممتاز.