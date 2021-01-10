شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة من العيار الثقيل في عرض الزمالك الجديد لـ«ساسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت مفاجآة من العيار الثقيل بالنسبة للاعب التونسى «فرجان ساسى» لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حيث انقلبت الأمور رأسًا على عقب، فبعد أن كان اللاعب يطالب برفع قيمة عقده إلى 2 مليون يورو خالصة الضرائب بدلًا من حصوله على 1.5 مليون يورو وفقًا لبنود العقد الحالى، اشترطت الإدارة تخفيض قيمة عقد اللاعب إلى مليون يورو للموافقة على استمراره، خاصة أن الإدارة رفضت مغالاته منذ البداية.

وطالبته إدارة الزمالك بإحضار عرض احتراف خارجى خلال الفترة المتبقية من عقده، وهو الأمر الذي لم يحدث.

جاء قرار الزمالك بعد تألق إمام عاشور لاعب الفريق خلال المباريات الأخيرة مع القلعة البيضاء وظهوره بمستوي مميز حيث يشركه البرتغالي جايمي باتشيكو في وسط الملعب بدلًا من فرجاني ساسي الذي تجمد بقرار من المدرب البرتغالي لعدوم وضوح رؤيته مع الفارس الأبيض.

يذكر أن الدحيل القطري كان يرغب في التعاقد مع فرجاني ساسي خلال الفترة الماضية، قبل التعاقد مع النجم الإيراني على كريمي، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها الشهر المقبل.