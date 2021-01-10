طبيب الزمالك: عبدالشافي يتحسن.. وحالة روقا مستقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أن محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض شارك في التدريبات الجماعية وبدأ الاحتكاك والالتحام مع اللاعبين بشكل تدريجي، مضيفًا أن حالة محمد أشرف "روقا" مستقرة.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قال أسامة إنه اطمئن على حالة عبدالشافي بعد مشاركته في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية مع باقي لاعبي الفريق.

وأوضح طبيب الزمالك أن عبدالشافي شارك في التدريبات الجماعية وبدأ الاحتكاك والالتحام مع اللاعبين بشكل تدريجي عقب الاطمئنان على إصابته التي تعرض لها بكسر في الترقوة خلال مشاركته في لقاء الأهلي بالموسم الماضي.

من ناحية أخرى، أكد طبيب الزمالك أن حالة محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق مستقرة ويخضع حاليا للعزل المنزلي وفقًا لبروتوكول العلاج للتعافي من إصابته بفيروس كورونا.

وأشار طبيب الزمالك إلى أن اللاعب سيجري مسحة طبية جديدة غدا للاطمئنان عليه وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.