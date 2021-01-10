العيسوي: مباراة الرجاء "بطولة".. ونخشى سوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أبو طالب العيسوي مدرب الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، إن مواجهة الرجاء المغربي بمثابة "بطولة"، مضيفًا أن ما يخشاه هو سوء الأحوال الجوية.

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي مع الرجاء في تمام التاسعة مساء غد الاثنين في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال العيسوي: "أشكر الجانب المغربي على حسن الاستقبال، نحن في بلدنا الثاني".

وأضاف: "بالتأكيد مواجهة الرجاء ستكون صعبة على كلا الناديين، الرجاء يمر بظروف صعبة على المستوى الأفريقي بعد الخروج من منافسات دوري أبطال افريقيا، أما الإسماعيلي فيعاني على المستوى المحلي والنتائج لا تسعف الفريق".

وتابع: "كل مباراة لها حسابات وعوامل تساعد على نجاحها مثل التوفيق، خطة اللعب وحالة اللاعبين، نتمنى تقديم مباراة تليق بنا".

وواصل: "بالنسبة لي المباراة بمثابة (بطولة)، نأمل أن تكون تلك بمثابة انطلاقة جديدة للنادي".

وأتم: "الحظوظ قريبة بين الناديين، نخشى تغير الأحوال الجوية ونتمنى أن يحالفنا التوفيق والحظ".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب حسمها الإسماعيلي لصالحه بهدف دون رد.