روما يخطف نقطة مثيرة من إنتر في الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تعادل فريق روما مع ضيفه إنتر ميلان 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وتقدم روما بهدف سجله لورينزو بيليجريني في الدقيقة 17، وتعادل إنتر ميلان بهدف سجله ميلان سكرينيار في الدقيقة 56

وأضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 63، قبل أن يتعادل روما بهدف سجله جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 86

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان المتصدر الذي استفاد من التعادل، كما رفع روما رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث.