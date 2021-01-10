فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية المقامة على استاد عبداللطيف أبورجيلة، استعدادا لاستئناف مشوار الدوري المصري الممتاز.

وعاد ساسي إلى مصر بعد قضاء عدة أيام في تونس خلال الفترة الأخيرة، ليغيب عن المبارتين السابقتين أمام إنبي وطلائع الجيش.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر له الانعقاد الثلاثاء المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

من جانبه، عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران في تواجد عبدالحليم علي مدير الكرة.

ووجه باتشيكو التحية للاعبين بعد المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق أمام طلائع الجيش.

وطلب المدرب البرتغالي من اللاعبين مواصلة الانتصارات وبذل أقصى ما لديهم من جهد خلال الفترة المقبلة لإسعاد جماهير الزمالك.

وكان الزمالك فاز على طلائع الجيش بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت على استاد السويس، بالجولة السادسة للمسابقة المحلية.

يُذكر أن الزمالك افتتح منافساته في الدوري بالفوز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة، ثم تعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، قبل أن يحقق ثلاثة انتصارت متتالية أمام سموحة (0-2)، إنبي (1-2) والطلائع (3-0).