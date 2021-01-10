الأهلي يجهز ملفا طبيا استعدادا لمونديال الأندية.. وتأهيل ثلاثي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي، أنه يتم تجهيز ملف طبي خاص بالفريق، لإرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وقال طبيب الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إن هناك ورشة عمل خاصة ببطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل، وسيكون من بينها الحديث عن الضوابط والإجراءات الطبية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بصفته بطل إفريقيا بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

من جانبه، أكد أبوعبلة أن محمود حيد، ظهير أيسر الفريق، سينتظم في المران الجماعي بعد مواجهة الإنتاج الحربي.

ويخضع وحيد لبرنامج تأهيلي بعد الشكوى من آلام في الركبة، وخاض اليوم جلسة في الجيم ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.

وخاض وحيد مع عمرو السولية جونيور أجايي تدريبات تأهيلية اليوم على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويستعد السولية للعودة للمشاركة الجماعية في التدريبات، بعد تعافيه من كورونا، فيما اشتكى أجايي من إصابة في الوتر الوحشي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في الجولة السادسة، ليتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري.