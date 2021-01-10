مدرب الدحيل: لا أستهدف التتويج بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد صبري لموشي المدير الفني لنادي الدحيل القطري أن التتويج بكأس العالم للأندية ليس من بين أهدافه.

ويلعب الدحيل في المونديال الذي تستضيفه الدوحة بصفته بطلا للدوري القطري، وسيواجه أوكلاند سيتي في المباراة الإفتتاحية.

وقال مدرب الدحيل في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا "بالنسبة لي هي فرصة كبيرة لأنني سأشارك في هذه البطولة رغم أنني لم أتوج بلقب الدوري القطري الذي فاز به المدرب الذي سبقني، ويجب التنويه بالفضل الكبير الذي يعاود لمن سبقوني في هذا التتويج وهذه المشاركة".

وتابع "بالنسبة لفريقي فهي فرصة أيضاً المشاركة في هذه البطولة الرائعة، فتسمح للاعبين بالبروز على المستوى العالي، فالمشاركة في كأس العالم للأندية أمر رائع بالنسبة للمدرب واللاعبين هنا في الدوحة".

واستمر "بما أنني هنا فالسبب يعود إلى الكثير من الأمور السلبية عاشها الفريق والإدارة أرادت التغيير، وهدفنا في هذه البطولة أن نكون أكثر تنافسية وتقديم نظرة جيدة عن كرة القدم في قطر والبطولة المحلية".

وأضاف "يجب أن نكون واقعيين بخصوص الأهداف ويجب الاعتراف أننا سنشارك في البطولة بحكم استضافة قطر للحدث، وأننا توجنا بالدوري المحلي العام الماضي".

وصرح "ليس من أهدافي التتويج بالبطولة، فهذا الأمر لا يمكن توقعه، وبعدها يجب لعب مباراة بمباراة وسنكون محظوظين بلعب مباريات من هذا المستوى، ويجب رؤية هذا التحدي بعين الواقعية لكن من دون إفراط في الأحلام".

وأكمل "في لقاء اوكلاند سنرى مستوانا في هذه البطولة، وصلت إلى هنا منذ شهرين فقط وكانت هناك مشاكل كثيرة، فأنا لست ساحراً ولا أحب بيع الأوهام للناس، وما يمكنني أن أعد به أنني مع طاقمي الفني واللاعبين سنحاول تقديم أجمل صورة عن هذا الفريق لكن الأمور لن تكون سهلة".

واختتم "لم نستقدم لاعبين محترفين لحد الآن ولم نقم باستقدام لاعبين محليين، ونلعب بمحترفين اثنين عوض خمسة، ولدينا سبع مباريات في شهر يناير وبها سنحضر البطولة المقبلة، والتحضير يبدأ بالفوز في مبارياتنا في الدوري والتحضير من الناحية التنظيمية من أجل تفادي أي مفاجئة غير سارة في اللقاء الأول أمام أوكلاند سيتي."