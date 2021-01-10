5 منتخبات تصل إلى مصر الإثنين للمشاركة في مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

تصل غدا الإثنين خمسة منتخبات استعدادا للمشاركة في مونديال اليد المقرر انطلاقة الاربعاء المقبل بمشاركة 32 دولة.

والمنتخبات هي: الأرجنتين والبرتغال وأيسلندا والكونغو وبيلاروسيا.

من جانبه، أكد خالد فتحي، نائب مدير بطولة العالم، أن بعثات الدول المشاركة في المونديال تبدأ في الوصول تباعا الي مطار القاهرة من غدا الاثنين و حتى الأربعاء المقبل.

وأضاف: "هناك حالة طوارئ باللجنة المنظمة والمطار لاستقبال مثالي للجميع، مثلما حدث مع المنتخب الياباني أول ضيوف المونديال وصولا يوم 3 يناير الماضي".

وأبلغ المنتخب البرازيلي اللجنة المنظمة بالموعد الجديد لوصوله الأربعاء المقبل، بعد اعتذاره عن الوصول يوم الجمعة الماضي وإلغاء وديته مع مصر.

وأكد نائب مدير البطولة أن اللجنة المنظمة تتواصل مع المنتخبات القادمة لمحاولة تذليل أي عقبات قبل الوصول.