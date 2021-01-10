عصام سالم : مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي أصبحت أسهل الآن

ياسر رشاد - القاهرة - قال عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك ، أن مفاوضات مجلس إدارة الأبيض مع التونسي فرجاني ساسي لتمديد تعاقده أصبحت أسهل الآن ، بعد النتائج الجيدة التي يحققها الفريق وبأداء مقنع

في ظل غياب اللاعب التونسي عن التشكيل الأساسي للفريق.

وقال سالم في تصريحات إعلامية ، الآن الأمور أصبحت أسهل مع فرجاني ويمكننا الحديث بارتياحية عن المقابل

المادي المعروض على اللاعب ، لأن النتائج الجيدة في غيابه ستكون داعمة للإدارة خلال التفاوض.

وأكد رئيس المنظومة الإعلامية بالأبيض، أن الفريق يسعى الآن لدعم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل الارتباطات المقبلة على المستويين المحلي والإفريقي.