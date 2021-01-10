رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك: تمكنا من رد الاعتبار أمام طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - قال عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك ، أن الفريق تمكن من رد الاعتبار أمام نظيره طلائع الجيش ، بعد الخسارة التي تلقاها الأبيض من الفريق العسكري بثلاثية لهدف في الدور قبل النهائي من

النسخة الماضية لبطولة كأس مصر .

وأضاف سالم ، في تصريحات إعلامية ، الزمالك الآن أصبح يقدم أداء ممتع بشهادة الجميع ، وهناك شواهد عديدة على قدرة الفريق

على تحقيق نتائج جيدة الموسم الحالي وتعويض اخفاقات الموسم الماضي.وتمكن الزمالك من تحقيق فوز عريض بالأمس على طلائع الجيش في الدوري الممتاز بثلاثية نظيفة، منحته وصافة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة ، بفارق الأهداف فقط عن الأهلي المتصدر بعد خوضهما نفس العدد من المباريات .