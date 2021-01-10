طلعت يوسف مديرًا فنيًا لأهلي طرابلس الليبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي، اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع المدرب المصري طلعت يوسف لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للتونسي جلال القادري

والذي رحل قبل 3 أيام عن تدريب الفريق.

وقع طلعت يوسف على عقود تدريب أهلي طرابلس الليبي، اليوم الأحد في القاهرة، مع

مسئولي النادي، لتكون بذلك هي الولاية الثانية له مع الفريق.

قاد طلعت يوسف أهلي طرابلس مرتين من قبل، الأولى في 2013 وتوج بالدوري الليبي، والثانية كانت في 2017 ووصل بالفريق إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.