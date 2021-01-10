مدرب القادسية يرفض رحيل حمد اليامي الى الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - رفض التونسي يوسف المناعي المدير الفنى للقادسية السعودي رحيل حمد اليامي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية سعودية الى ان مدرب القادسية

رفض رحيل حمد اليامي باعتباره احد أهم الركائز الأساسية لدي الفريق .واشارت التقارير الى ان المناعي يري ان اللاعب دائمًا ما يقدم للفريق المساعدة فلا توجد نية في التفريط باللاعب.وكانت إدارة نادي الهلال تعاقدت مع اليامي مطلع الموسم الحالي.ويذكر ان إدارة الهلال ترغب في شراء المدة المتبقية من عقد حمد اليامي ليبدأ العمل مع الفريق بداية من يناير الحالي.يحتل فريق القادسية المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة.