مدرب الشباب السابق يرفض مغادرة الممكلة

ياسر رشاد - القاهرة - رفض البرتغالي بيدور كايشينيا المدير الفنى للشباب السابق مغادرة الممكلة العربية السعودية الا بعد الحصول علي كافة مستحقاته المالية المتأخرة.

وذكرت صحيفة "الرياضية " السعودية بأن مدرب الشباب لم يغادر الملكة دون الحصول على كافة مستحقاته المالية من أجل

السفر إلى بلاده.واضافت التقارير الى ان الشرط الجزائي المتواجد في عقد المدرب يوجب إدارة الليوث بدفع راتب الاشهر الثالثة الأخيرة .كما ان إدارة الشباب لم تمنح المدرب راتبي شهر نوفمبر وديسمبر الماضيين.وكانت إدارة نادي الشباب أعلنت إقالة بيدور كايشينيا من تدريب الفريق بعد الخروج من البطولة العربية علي يد اتحاد جدة.ويذكر ان إدارة الشباب أعلنت تعيين الإسباني كارلوس هرنانديز مدرب فئة الشباب بالنادي مدير فني للفريق الأول لكرة القدم.ويحتل الشباب وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة.